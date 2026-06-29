Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan war Ende Februar erneut eskaliert – doch er schwelt schon weitaus länger (Archivbild). (picture alliance / Wahidullah Kakar)

Außerdem seien mehr als 160 Menschen verletzt worden. Die Berichte lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die pakistanische Armee hatte entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz durchgeführt. Es seien Verstecke und Rückzugsgebiete der pakistanischen Taliban attackiert worden, hieß es von Seiten des pakistanischen Informationsministeriums. Mehrere mutmaßliche Terroristen seien getötet worden. Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Anschläge in Pakistan dargestellt, darunter ein Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet wurden. Seit Herbst gibt es zwischen Pakistan und Afghanistan immer wieder gegenseitige Angriffe. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Angriffe verüben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.