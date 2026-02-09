Bei russischen Angriffen gab es mehrere Tote. (picture alliance / Anadolu / Artur Shvits)

In der Hafenstadt Odessa hätten Drohnen aus iranischer Herstellung Brände ausgelöst und eine Gaspipeline sowie Wohnhäuser beschädigt, erklärte Militärverwaltungschef Lysak im Onlinedienst Telegram. In der Region Charkiw berichteten Rettungsdienste ebenfalls von einem Drohnenangriff.

Von russischer Seite hieß es, in Belgorod sei nach ukrainischen Angriffen die Wasserversorgung teilweise zusammengebrochen. Unterdessen machte der russische Inlandsgeheimdienst FSB Polen für den Anschlag auf General Alexejew in Moskau mitverantwortlich. Beide nach der Tat festgenommenen Verdächtigen hätten ihre Beteiligung gestanden, teilte der FSB mit. Der Schütze sei unter Beihilfe polnischer Geheimdienste von Kiew für den Anschlag angeheuert worden. Der General war im Eingang seines Wohnhauses angeschossen und schwer verletzt worden. Er ist stellvertretender Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.