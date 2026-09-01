Am Kiewer Nachthimmel ist die Rauchspur eines Geschosses zu sehen. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Mehr als ein Dutzend weitere seien verletzt worden. Der Chef der regionalen Militärverwaltung sprach von einem "massiven nächtlichen Angriff". Die Einwohner seien aufgefordert worden, sich in Schutzräume zu begeben. Die russische Armee hat ihre Attacken auf Kiew zuletzt stark ausgeweitet. Die Stadtverwaltung kündigte zum heutigen Schulbeginn deshalb an, bei Kindern künftig stärker auf Online-Unterricht zu setzen.

Die Ukraine hat unterdessen ihre Angriffe auf russisches Gebiet fortgesetzt. Über Moskau seien mehr als ein Dutzend Drohnen abgeschossen worden, teilte der Bürgermeister mit. In der Region Samara, im Süden des Landes, wurden Berichten zufolge zivile Einrichtungen beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.