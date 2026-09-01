Am Kiewer Nachthimmel ist die Rauchspur eines Geschosses zu sehen. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Wie die Behörden mitteilten, starben acht Menschen in der ukrainischen Hauptstadt und drei weitere in umliegenden Orten. Zahlreiche Personen seien verletzt worden. Die russische Armee hat ihre Attacken auf Kiew zuletzt stark ausgeweitet. Auch im Raum Odessa gab es Beschuss.

Die Ukraine setzte unterdessen ihre Angriffe auf russisches Gebiet fort. Nach russischen Angaben waren unter anderem Moskau und die Region Samara betroffen. In der Region Belgorod habe es einen Toten gegeben. Auch der russische Ostseehafen Ust-Luga wurde erneut Ziel ukrainischer Angriffe. Ein im Hafen ausgebrochenes Feuer sei gelöscht worden, erklärten die Behörden.

Mit dem Ukraine-Krieg befassen sich heute die EU-Verteidigungsminister bei einem informellen Treffen in Irland.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.