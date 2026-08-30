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Das sagte Ministerpräsident Üstel dem Sender CNN Turk. Ein Passagierschiff mit rund 270 Menschen an Bord sei kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert. Die Küstenwache und weitere Rettungsteams leisteten Hilfe. Videoaufnahmen zeigen Menschen mit Schwimmwesten rund um die gekenterte Fähre. Mehr als einhundert Menschen konnten laut Behörden bereits von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Die Fähre war demnach auf dem Weg in das südtürkische Mersin. Über die Unglücksursache ist noch nichts bekannt. Die See war Medienberichten zufolge stürmisch, als der Katamaran kenterte.

Zypern ist seit 1974 geteilt. Die Türkei ist der einzige Staat, der die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern anerkennt. Die griechischsprachige Republik Zypern im südlichen Teil der Insel ist seit 2004 EU-Mitglied.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.