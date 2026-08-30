In der Nähe der Hafenstadt Kyrenia in Nordzypern ist eine Fähre gekentert. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Ali Ruhluel)

mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte suchten noch nach 18 Personen, sagte der Präsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern, Erhürman. Die meisten der mehr als 250 Passagiere seien gerettet worden.

Das Passagierschiff war den offiziellen Angaben zufolge kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert. Die Fähre war auf dem Weg in das südtürkische Mersin. Über die Unglücksursache ist noch nichts bekannt. Die See war Medienberichten zufolge stürmisch, als der Katamaran kenterte.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.