In der Nähe der Hafenstadt Kyrenia in Nordzypern ist eine Fähre gekentert. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Ali Ruhluel)

mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte suchten noch nach 18 Personen, sagte der Präsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern, Erhürman. Die Fähre war offiziellen Angaben zufolge kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert. Der Katamaran befand sich auf dem Weg in das südtürkische Mersin. Die meisten der mehr als 250 Passagiere wurden gerettet. Über die Unglücksursache ist noch nichts bekannt. Die See war Medienberichten zufolge stürmisch.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.