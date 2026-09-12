Ein zerstörtes Gebäude in Odessa nach einem russischen Angriff am 12. September (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)

Behörden berichteten von Opfern in Saporischschja und in Krywyj Rih. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von Angriffen in zehn Regionen. Viele Menschen seien verletzt worden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe in der Nacht. Attackiert worden seien unter anderem Unternehmen der Metallindustrie, Hafeninfrastruktur und ein wichtiges Objekt für die Entladung und Lagerung militärischer Güter.

Die Ukraine wiederum hat nach eigenen Angaben eine Kautschuk-Fabrik im Wolgagebiet Samara angegriffen. Das Material sei wichtig für die Nutzung von taktischen und ballistischen Raketen, hieß es vom Generalstab.

Alle Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.