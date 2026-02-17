Feuerwehrleute löschen das Feuer in einem Privathaus in Sumy nach einem russischen Luftangriff. (Uncredited / Ukrainian Emergency S / Uncredited)

Die Mitarbeiter eines Wärmekraftwerks der Stadt Slowjansk seien bei dem Angriff auf ihr Fahrzeug getötet worden, erklärte der stellvertretende Energieminister der Ukraine, Nekrasow. Auch in der Region Sumy im Norden der Ukraine wurde nach Behördenangaben eine Frau getötet. Weitere Angriffe gab es in der Region Odessa. Sie zielten vor allem auf die Energieinfrastruktur.

Das ukrainische Militär nahm seinerseits Ziele in Russland ins Visier. Nach Angaben des Zivilschutzstabs der Region Krasnodar in Südrussland kam es infolge eines Drohnenangriffs zu einem Brand in einer Ölraffinerie.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.