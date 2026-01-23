Erwartet wird, dass der Sturm zunächst den Süden und den Mittleren Westen erreicht und bis Sonntag bis zur Ostküste der Vereinigten Staaten weiterzieht. Es wird vor eisigen Winden und starken Schneefällen gewarnt. Mehr als 120 Millionen Amerikaner könnten davon betroffen sein - in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.
Die Lufthansa strich für morgen zahlreiche Flüge von und nach Nordamerika. Auch am Sonntag seien Verbindungen nach Washington, New York, Boston, Philadelphia und Charlotte betroffen.
