Feuerwehr
Mehrere Verletze bei Brand in Hotel in Hamburg

Bei einem Brand in einem Hamburger Hotel sind 14 Menschen verletzt worden.

    Feuerwehrleute stehen in der Nacht vor einem brennenden Gebäude. Zwei Leitern führen zu Fenstern.
    Hamburger Feuerwehrleute im Einsatz bei einem Brand in einem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs. (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)
    Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde eine Person schwer verletzt, alle anderen leicht. Der Brand wurde kurz nach Mitternacht gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Keller des Gebäudes aus und drohte auf weitere Stockwerke überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Gäste das Hotel nicht mehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr setzte zur Evakuierung Drehleitern ein. 
    Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.