Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde eine Person schwer verletzt, alle anderen leicht. Der Brand wurde kurz nach Mitternacht gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Keller des Gebäudes aus und drohte auf weitere Stockwerke überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Gäste das Hotel nicht mehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr setzte zur Evakuierung Drehleitern ein.
Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.