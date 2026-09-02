Bayern
Mehrere Verletzte bei Explosion nahe Augsburger Hauptbahnhof - Zugverkehr nach Fund von verdächtigem Gegenstand eingestellt

In Augsburg ist nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands der Hauptbahnhof gesperrt worden.

    Der Hauptbahnhof Augsburg ist aufgrund mehrerer Ereignisse komplett gesperrt. Die Polizei ist mit einem Großeinsatz vor Ort.
    Der Hauptbahnhof Augsburg ist aufgrund mehrerer Ereignisse komplett gesperrt. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)
    Der Zugverkehr wurde eingestellt. Nähere Informationen der Polizei zu dem Gegenstand gibt es noch nicht.
    Zuvor hatte es in einem Gebäudedurchgang nahe dem Bahnhof eine Detonation gegeben, bei der zwei Personen Knalltraumata erlitten. Fensterscheiben gingen zu Bruch. Auch hier sind die Hintergründe noch unklar. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung explodierte eine Handgranate. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes nahmen Untersuchungen auf.
    Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.