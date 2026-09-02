Der Zugverkehr wurde eingestellt. Nähere Informationen der Polizei zu dem Gegenstand gibt es noch nicht.
Zuvor hatte es in einem Gebäudedurchgang nahe dem Bahnhof eine Detonation gegeben, bei der zwei Personen Knalltraumata erlitten. Fensterscheiben gingen zu Bruch. Auch hier sind die Hintergründe noch unklar. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung explodierte eine Handgranate. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes nahmen Untersuchungen auf.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.