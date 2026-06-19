Das bestätigte der britische Gesundheitsminister Murray im Kurznachrichtendienst X. Die Bahngewerkschaft RMT sprach von schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen. Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire mit.
Die Kollision hatte sich zwischen Bedford und Luton ereignet. Die Strecke wurde daraufhin gesperrt. Nach Angaben von Verkehrsministerin Alexander wurden die Züge vom Unternehmen East Midlands Railway betrieben.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.