Zerstörte Häuser in Charkiw (Archivbild) (Anadolu Agency/IMAGO/Stringer)

Nach ersten Angaben wurden mindestens neun Menschen verletzt. Mehr als 40 private Wohnhäuser seien durch den Abwurf von Gleitbomben in der Stadt beschädigt worden, hieß es. Charkiw liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt.

Die Ukraine meldete überdies russische Drohnenangriffe im Schwarzen Meer auf zwei zivile Schiffe, die unter den Flaggen von Panama und St. Kitts und Nevis fahren. Laut Vizeregierungschef Kuleba wurden ein Besatzungsmitglied getötet und mehrere verletzt.

Nach Angaben aus Moskau gab es zudem einen Drohnenangriff auf das Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja. Dabei sei der Fuhrpark getroffen worden und ein Feuer ausgebrochen. Verletzte habe es nicht gegeben. Das größte Atomkraftwerk Europas im Osten der Ukraine ist von russischen Truppen besetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.