Naher Osten

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Laut der Nachrichtenagentur AFP waren dort zwei Explosionen zu hören. Die Behörden hoben die Warnungen je nach kurzer Zeit wieder auf. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Zuletzt waren im Jemen die Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und der von Saudi-Arabien gestützten Regierung wieder aufgeflammt. Nach Angaben der Huthi soll Saudi-Arabien in dieser Woche rund 300 Luftangriffe gegen die Miliz geflogen haben. Die Huthis hatten im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und seither Ziele in dem Königreich und Schiffe im Roten Meer angegriffen. In der vergangenen Woche brachten sie große Teile der jemenitischen Küste unter ihre Kontrolle. Sie erschweren damit Ölexporte Saudi-Arabiens über die Meerenge Bab al-Mandab.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.