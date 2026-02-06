Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni (IMAGO / Stefano Costantino TTL / Avalon)

So werden etwa Straßenblockaden von einer Ordnungswidrigkeit zu einer Straftat mit Anndrohung von bis zu zwei Jahren Haft hochgestuft. Auch kann die Polizei Personen, von denen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung ausgehe, bis zu zwölf Stunden in ein sogenanntes Präventivgewahrsam halten, um sie von Protesten fernzuhalten. Vor allem dieser Punkt wird von der Opposition als Verletzung des verfassungsmäßigen Demonstrationsrechts kritisiert. Darüber hinaus kann das Mitführen langer Stichwaffen künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Die rechtsgerichtete Regierungschefin Meloni verteidigte den Beschluss. Mit den Maßnahmen stärke die Regierung die Instrumente zur Prävention und Bekämpfung von im Land weit verbreiteten Kriminalität.

Das Dekret tritt sofort in Kraft tritt. Um dauerhaft zu gelten, ist eine Zustimmung des Parlaments innerhalb von 60 Tagen erforderlich.

