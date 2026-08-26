Menschen sitzen in einem Kettenkarussel auf dem Hamburger Dom fest. (Bodo Marks / dpa )

Das Karussel war am Abend wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um es wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Kurz nach Mitternacht gelang es, das Fahrgeschäft wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen. Nun solle geprüft werden, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.