Dies berichtet die Rechtshilfeorganisation Foro Penal. Der Direktor der Menschenrechtsorganisation FundaRedes war im Juli 2021 festgenommen und wegen Terrorismus und Staatsverrat angeklagt worden.
Laut Foro Penal wurden seit dem 8. Januar 317 politische Gefangene freigelassen. 700 weitere befinden sich noch in Haft. Am Wochenende hatte die venezolanische Interimspräsidentin Rodríguez ein Amnestiegesetz zur Freilassung politischer Häftlinge angekündigt. Zudem soll das Gefängnis Helicoide in Caracas, wo laut Menschenrechtlern gefoltert wurde, geschlossen werden.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.