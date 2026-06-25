Vorbereitung auf NATO-Gipfel
Merz: Allianz soll erneuert werden

Zwei Wochen vor dem NATO-Gipfel in Ankara haben sich Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Deutschland für eine Stärkung des Bündnisses ausgesprochen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der sogenannten E5-Gruppe in Berlin sagte Bundeskanzler Merz, die Partner wollten die Allianz erneuern und ihre europäischen Pfeiler stärken.

    Der polnische Ministerpräsident Tusk, der französische Präsident Macron, Bundeskanzler Merz, die italienische Ministerpräsidentin Meloni und der britische Premierminister Starmer geben im Bundeskanzleramt in Berlin eine Pressekonferenz zum Abschluss ihres E5-Gipfels.
    E5-Gipfel in Berlin (picture alliance/Anadolu/Halil Sagirkaya)
    Höhere Verteidigungsausgaben seien dabei das Fundament für eine ausgewogene transatlantische Partnerschaft. In Ankara wolle man außerdem die Unterstützung der Ukraine vorantreiben, erklärte der Kanzler. Die Botschaft an Russland laute: Die Ukraine bleibe stark.
    Neben Merz hatten der scheidende britische Premierminister Starmer, Frankreichs Präsident Macron, der polnische Regierungschef Tusk und Italiens Ministerpräsidentin Meloni an dem Treffen teilgenommen. NATO-Generalsekretär Rutte war per Video zugeschaltet.
    Merz erklärte, er werde US-Präsident Trump und den türkischen Präsidenten Erdogan über die Ergebnisse unterrichten.
    Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.