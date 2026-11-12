Ukraine-Gespräche

Bundeskanzler Merz in Dublin (AP Photo / Virginia Mayo / Virginia Mayo)

Merz will die Ukraine-Hilfen im EU-Haushalt verankern. Mit Blick auf die jüngsten Verhandlungen im Ukraine-Krieg meinte Merz, dass auch Russland mehr und mehr verstehe, dass nicht ohne Europa über Europa gesprochen werden könne.

Gestern hatten Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA in Abu Dhabi über Möglichkeiten zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beraten. Heute empfing der russische Präsident Putin die US-Unterhändler Witkoff und Kushner, wie russische Medien aus dem Kreml meldeten. Putin sagte demnach, er wolle die Einschätzung der Gesandten zu den Verhandlungen in Abu Dhabi hören. Die US-Unterhändler wollen Putin nach eigenen Worten auch davon überzeugen, die europäischen Staaten künftig an den Verhandlungen zu beteiligen. Am Abend wollen sie in Dublin den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen.

Dort kommt heute die Europäische Politische Gemeinschaft zusammen. Sie umfasst neben den EU-Staaten auch weitere europäische Länder. Morgen steht ebenfalls in Dublin ein informeller EU-Gipfel auf dem Plan.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.