Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Je nachdem, wie die CDU abschneidet, dürfte die Debatte über die Zukunft von Parteichef und Bundeskanzler Merz wieder Fahrt aufnehmen. Er hat anders als bei früheren Landtagswahlen das komplette Präsidium für den frühen Abend zu Beratungen nach Berlin eingeladen.

Merz steht seit der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang September massiv unter Druck. Dort hatten die Christdemokraten ihr vorheriges Ergebnis halbiert, während die AfD nur knapp die absolute Mehrheit verfehlte.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.