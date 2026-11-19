Statements im Kanzleramt nach den Treffen der "Koalition der Willigen" (dpa / Michael Kappeler)

Man werde nicht zulassen, dass Europa erneut aufgeteilt werde. Direkt an Kreml-Chef Putin gerichtet sagte der Bundeskanzler, dieser solle den Krieg in der Ukraine beenden. Man wolle einen gerechten und dauerhaften Frieden. Daran arbeite man mit "klarem Kompass". Verhandlungen könnten aber nur mit der Ukraine und Europa zusammen gelingen.

Merz äußerte sich gemeinsam mit anderen Regierungschefs nach einem Treffen der internationalen Koalition zur Unterstützung der Ukraine in Berlin, an dem auch Präsident Selenskyj teilnahm. Der US-Gesandte Kushner betonte, Trump wolle mit Europa an seiner Seite ein Abkommen mit der Ukraine schließen. Auch Russland sei zu den Verhandlungen mit Europa bereit. Zugegen waren etwa auch der französische Präsident Macron, der britische Premierminister Burnham, die italienische Ministerpräsidentin Meloni und der polnische Regierungschef Tusk.

Gegenpol zu Shenzhen

Das Treffen galt auch als Gegenpol zum Dreiergipfel der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters setzte sich die Bundesregierung dafür ein, dass über höhere Ukraine-Hilfen in der Europäischen Union künftig auch mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden kann. Dies solle im nächsten Finanzrahmen der EU von 2028 bis 2034 verankert werden.

Bundesaußenminister Wadephul geht davon aus, dass die Gespräche über eine Ende des Ukraine-Kriegs noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. Der CDU-Politiker sagte dem ARD-Fernsehen, es sei gut und richtig, dass Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine dabei sein werde. Dass an den Gesprächen insgesamt sieben Vertreter Europas teilnehmen sollen, sei kein Zeichen von Uneinigkeit.

Finanzhilfen für die Ukraine

Die Europäische Kommission hatte zuletzt ein weiteres Darlehen von 45 Milliarden Euro vorgeschlagen, um einen Teil des Finanzierungsbedarfs der Ukraine im kommenden Jahr zu decken. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hofreiter sagte der "Augsburger Allgemeinen", es fehlten derzeit rund 70 Milliarden Euro. Er fordert deshalb, dafür eingefrorenes russisches Vermögen einzusetzen.

Die britische Regierung hatte vor dem heutigen Treffen Militärhilfen im Wert von umgerechnet rund 312 Millionen Euro zugesagt. Großbritannien ist neben Deutschland und Frankreich Co-Gastgeber des Treffens. Zu den Hilfen gehören auch mehr als 1.000 Langstrecken-Angriffsdrohnen.

"Ukraine-Treffen wichtiges Signal der Geschlossenheit"

Die weitere Unterstützung der Ukraine sei entscheidend, betonte Heusgen. Russland hoffe darauf, dass Europa schwach werde. Die Politik müsse der Bevölkerung deshalb immer wieder erklären, dass die Hilfe für die Ukraine keine Almosen seien. Die Ukraine schütze auch die Sicherheit und Freiheit Europas.

Militärübung der Ukraine-Unterstützerstaaten

Die "Koalition der Willigen" hatte Ende vergangenen Jahres beschlossen, eine multinationale Truppe aufzustellen. Sie soll einen möglichen Waffenstillstand absichern. Derzeit findet ein erstes Manöver mit rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern statt. Geübt wird in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer. Auch die Bundeswehr ist beteiligt.

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Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.