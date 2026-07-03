Bundeskanzler Merz empfängt die baltischen Staats- und Regierungschefs. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Merz sagte in Berlin, er stehe in engem Austausch mit US-Präsident Trump und dem türkischen Staatschef Erdogan. Zugleich wies der Kanzler die Kritik Trumps an den deutschen Beiträgen für die Militärallianz zurück. Deutschland verdoppele gerade seinen Verteidigungsetat innerhalb von vier Jahren. Man brauche sich hier vor niemandem zu verstecken. Das werde er auch beim Gipfeltreffen zum Ausdruck bringen. Trump hatte die deutschen Ausgaben für die NATO "lächerlich" genannt.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.