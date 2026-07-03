Ukraine-Krieg
Merz empfängt Spitzen der baltischen Staaten

Bundeskanzler Merz hat in Berlin die baltischen Staats- und Regierungschefs empfangen. Bei dem Treffen ging es um den Ukraine-Krieg und den NATO-Gipfel kommende Woche in Ankara.

    Bundeskanzler Merz empfängt den Ministerpräsidenten von Estland, Michal, den litauischen Präsidenten Nauseda und den Präsidenten von Lettland, Rinkevics.
    Bundeskanzler Merz empfängt die baltischen Staats- und Regierungschefs. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Merz sagte in Berlin, er stehe in engem Austausch mit US-Präsident Trump und dem türkischen Staatschef Erdogan. Zugleich wies der Kanzler die Kritik Trumps an den deutschen Beiträgen für die Militärallianz zurück. Deutschland verdoppele gerade seinen Verteidigungsetat innerhalb von vier Jahren. Man brauche sich hier vor niemandem zu verstecken. Das werde er auch beim Gipfeltreffen zum Ausdruck bringen. Trump hatte die deutschen Ausgaben für die NATO "lächerlich" genannt.
    Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.