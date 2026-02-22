Kooperationsverbot

Der CDU-Vorsitzende Merz auf dem Bundesparteitag in Stuttgart (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Merz erinnerte im Sender RTL/ntv seine Parteifreunde an die gemeinsame Verantwortung für das Land. Er habe auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart noch einmal begründet, warum seine Partei mit der AfD nicht zusammenarbeiten könne - sie stelle das Erbe der Bundesrepublik Deutschland infrage, sagte Merz. Als Bundeskanzler und Parteivorsitzender sei er nicht bereit, dieses Erbe für einen kurzfristigen Machtgewinn zu verspielen. Mit dem Aufruf an die ostdeutschen Landesverbände reagierte der Kanzler auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im September.

Merz war auf dem Parteitag als Vorsitzender der CDU mit gut 91 Prozent der Delegiertenstimmen bestätigt worden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.