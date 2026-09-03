Friedrich Merz und Sven Schulze bei einem Pressetermin in einem Chemiewerk in Leuna (dpa/ AP Photo / Matthias Schrader)

In Leuna besuchte er ein Chemiewerk und beteiligte sich an einer Gesprächsrunde mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Schulze. Merz warnte vor einer Politik der wirtschaftlichen Abschottung, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt die Regierung übernehmen.

Der Kanzler war zu Wochenbeginn in den Wahlkampf eingestiegen. In Quedlinburg im Harz hatte er ebenfalls vor den Folgen einer möglichen Alleinregierung der AfD gewarnt. Zuvor war Merz in Mecklenburg-Vorpommern. In Kühlungsborn an der Ostseeküste wurde er von Passanten ausgepfiffen und beschimpft.

In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.