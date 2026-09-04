CDU
Merz erneut im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Merz dort erneut einen Wahlkampftermin absolviert.

    Friedrich Merz und Sven Schulze bei einem Pressetermin in einem Chemiewerk in Leuna
    Friedrich Merz und Sven Schulze bei einem Pressetermin in einem Chemiewerk in Leuna (dpa/ AP Photo / Matthias Schrader)
    In Leuna besuchte er ein Chemiewerk und beteiligte sich an einer Gesprächsrunde mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Schulze. Merz warnte vor einer Politik der wirtschaftlichen Abschottung, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt die Regierung übernehmen. Einen direkten Kontakt zu Wählern gab es nicht. Der Kanzler traf sich nur mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat. Merz war zu Wochenbeginn in den Wahlkampf eingestiegen.
    Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am Sonntag statt.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.