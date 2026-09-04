In Leuna besuchte er ein Chemiewerk und beteiligte sich an einer Gesprächsrunde mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Schulze. Merz warnte vor einer Politik der wirtschaftlichen Abschottung, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt die Regierung übernehmen. Einen direkten Kontakt zu Wählern gab es nicht. Der Kanzler traf sich nur mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat. Merz war zu Wochenbeginn in den Wahlkampf eingestiegen.
Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am Sonntag statt.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.