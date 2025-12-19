Handelsabkommen

Kanzler Merz bei der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Ministerpräsidentin Meloni habe den Teilnehmern des EU-Gipfels fest zugesagt, die Vereinbarung im Januar zu billigen, sagte Merz im ARD-Fernsehen. Zuvor habe die Regierungschefin mit ihrem Kabinett gesprochen. Das Vorgehen sei auch mit den Präsidenten Brasiliens und Argentiniens, Lula und Milei, abgesprochen worden. Laut Merz ist die Unterzeichnung des Abkommens nun für den 12. Januar geplant.

Der Europäische Rat hatte die Entscheidung über das Mercosur-Abkommen erneut vertagt. Dies löste vor allem in der Industrie Kritik aus. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Müller, sagte, die EU sende ein Zeichen der Schwäche.

Das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten beträfe mehr als 700 Millionen Einwohner und wäre damit das größte seiner Art.

