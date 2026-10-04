Besuch in Kiew

Bundeskanzler Merz hat in Kiew den Ort eines Drohnenangriffs besucht. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Merz besichtigte zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter anderem die Ruine der Akademie der Wissenschaften. Das Gebäude war am Montag von einer russischen Drohne getroffen worden. Der CDU-Politiker sagte, er appelliere noch einmal an den russischen Staatspräsidenten: "Hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf". Man sei bereit, über ein Ende des Krieges zu sprechen, aber erst, wenn die Waffen schwiegen. Der Kanzler sprach von "täglichen Kriegsverbrechen", die in Kiew verübt würden.

Merz wird von Wirtschaftsministerin Reiche begleitet. Während des Besuchs gab es einen russischen Drohnenangriff auf eine Brücke in der ukrainischen Hauptstadt. Auch wurde mehrfach Drohnenalarm ausgelöst. Moskau hatte gestern vor Reisen nach Kiew gewarnt.

Weitere Hilfszusagen

Bei seiner Ankunft am Bahnhof in Kiew hatte Merz erklärt, wenn Russland nicht gestoppt werde, richte sich die "Kriegsmaschinerie" früher oder später gegen Deutschland. Nach Angaben aus Regierungskreisen will die Bundesregierung den ukrainischen Streitkräften in Kiew die baldige Auslieferung Tausender Abfangdrohnen zusichern. Zudem soll die Produktion weitreichender Waffen vorangetrieben werden. Insgesamt sollen dafür eine Milliarde Euro aus bereits bewilligten Haushaltsmitteln freigegeben werden - und weitere 350 Millionen Euro für Reparatur und Wiederaufbau zerstörter Kraftwerke.

Klitschko nennt Situation in Kiew "extrem dramatisch"

Die Sicherheitslage in Kiew hat sich zuletzt verschlechtert. Bürgermeister Klitschko nannte die Situation in der Stadt "extrem dramatisch". Er warnte wörtlich davor, dass Kiew "in Stücke gerissen" werde. Russland hatt in den vergangenen Tagen mehrere Brücken über den Dnipro angegriffen, sowie die Energieinfrastruktur und weitere zivile Ziele.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.