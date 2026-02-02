Europameisterschaft

Merz sprach in sozialen Medien von einem überzeugenden Turnier. Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason habe gekämpft und Nervenstärke sowie Teamgeist gezeigt. Er gratuliere auch dem neuen Europameister Dänemark. Der Kanzler hatte das Finale gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen besucht.
Deutschland hatte im dänischen Herning gegen den aktuellen Olympiasieger und Weltmeister mit 27:34 verloren. Lesen Sie hier den kompakten Spielbericht. Das Spiel um den dritten Platz gewann Kroatien mit 34:33 gegen Island.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.