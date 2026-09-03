Kanzler Merz bei einem Wahlkampfauftritt im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

In Leuna besucht er ein Chemiewerk und beteiligt sich an einer Gesprächsrunde mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Schulze. Merz war zu Wochenbeginn in den Wahlkampf eingestiegen. In Quedlinburg im Harz hatte er vor den Folgen einer möglichen Alleinregierung der AfD gewarnt. Zuvor war Merz in Mecklenburg-Vorpommern. In Kühlungsborn an der Ostseeküste wurde er von Passanten ausgepfiffen und beschimpft. In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.