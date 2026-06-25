Bundeskanzler Merz bei der Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine in Polen (AP Photo / Ebrahim Noroozi / Ebrahim Noroozi)

Es sei an der Zeit, um Verhandlungen aufzunehmen, die Frontlinie einzufrieren und das Töten zu beenden. Die von Russland seit mehr als vier Jahren mit Krieg überzogene Ukraine zu unterstützen, sei für Deutschland eine unerschütterliche Verpflichtung, betonte Merz.

Zum Auftakt der Beratungen kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an, dass die Ukraine die erste Zahlung des 90 Milliarden Euro umfassenden Darlehens erhalte. Die Rate belaufe sich auf rund drei Milliarden Euro. Die Weltbank schätzt den finanziellen Bedarf in den kommenden zehn Jahren auf knapp 590 Milliarden US-Dollar.

Gipfel vor dem Hintergrund des Geschichtsstreits zwischen der Ukraine und Polen

Der Gipfel findet vor dem Hintergrund eines Geschichtsstreits zwischen Polen und der Ukraine statt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte eine Armee-Einheit nach ukrainischen Untergrundkämpfern im Zweiten Weltkrieg benannt. Auf deren Konto gehen aber auch Massaker an Zehntausenden Polen und Juden auf dem Gebiet der heutigen Westukraine. Das Gebiet gehörte während des Zweiten Weltkriegs zu Polen. In Polen rief der Schritt Selenskyjs große Empörung hervor. Der ukrainische Präsident reist nicht zu der Konferenz nach Danzig und lässt sich von Regierungschefin Swyrydenko vertreten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.