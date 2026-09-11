Personalie

Die bisherige Vize-Generalsekräterin der CDU, Christina Stumpp (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Nach Angaben der Partei soll der ostdeutsche Bundestagsabgeordnete Hose das Amt zunächst kommissarisch übernehmen. Merz erklärte, die aus Baden-Württemberg stammende Stumpp habe in den vergangenen vier Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Ihm sei es jetzt aber ein wichtiges Anliegen, dass die CDU als Partei der Deutschen Einheit West- und Ostdeutschland noch stärker personell abbilde. Der aus Thüringen stammende Politiker Hose bringe als Abgeordneter, Lehrer und ehemaliger Schulleiter wichtige Perspektiven mit.

Mehrere Medien hatten in den vergangenen Tagen bereits über ein mögliches Ausscheiden Stumpps berichtet. "Table.Briefings" und der Podcast "Machtwechsel" von Robin Alexander meldeten, dass Parteichef Merz ihr den Rücktritt nahegelegt habe. Stumpp sei jedoch zunächst nicht bereit gewesen zu gehen. Sie selbst hatte am Mittwoch auf X dementiert, dass sie ihren Posten aufgebe.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.