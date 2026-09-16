Landtagswahlen

Merz und CDU-Parteispitze setzen Beratungen an - Kanzlerrede auf UNO-Vollversammlung abgesagt

Bundeskanzler Merz und die CDU-Parteispitze haben mehrere Sitzungen für Beratungen über die Ergebnisse bei den Landtagswahlen und den parteiinternen Druck angekündigt. Merz sagte dafür auch die Reise zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in der kommenden Woche ab, wie aus Regierungskreisen bekannt wurde.