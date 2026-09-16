Landtagswahlen
Merz und CDU-Parteispitze setzen Beratungen an - Kanzlerrede auf UNO-Vollversammlung abgesagt

Bundeskanzler Merz und die CDU-Parteispitze haben mehrere Sitzungen für Beratungen über die Ergebnisse bei den Landtagswahlen und den parteiinternen Druck angekündigt. Merz sagte dafür auch die Reise zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in der kommenden Woche ab, wie aus Regierungskreisen bekannt wurde.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht beim Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA).
    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)
    Stattdessen werde Außenminister Wadephul Deutschland in New York vertreten. Merz rief eine Sitzung des CDU-Präsidiums bereits für Sonntagabend ein. An dem Tag wird in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. Am Montag sind weitere Sitzungen der Parteiführungen vorgesehen, am Dienstag kommt die Unionsfraktion im Bundestag zusammen.
    Merz hatte gestern beim Bundesverband Groß- und Außenhandel erklärt, trotz der anhaltenden Kritik an ihm am Amt festzuhalten und seinen Regierungskurs gemeinsam mit der SPD fortzusetzen. Das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt nannte Merz jedoch eine Bewährungsprobe für die Koalition.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.