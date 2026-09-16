Landtagswahlen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Merz sagte dafür auch die Reise zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in der kommenden Woche ab, wie aus Regierungskreisen bekannt wurde. Stattdessen werde Außenminister Wadephul Deutschland in New York vertreten. Merz rief eine Sitzung des CDU-Präsidiums bereits für Sonntagabend ein. An dem Tag wird in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. Am Montag sind weitere Sitzungen der Parteiführungen vorgesehen, am Dienstag kommt die Unionsfraktion im Bundestag zusammen.

Merz hatte gestern beim Bundesverband Groß- und Außenhandel erklärt, trotz der anhaltenden Kritik an ihm am Amt festzuhalten und seinen Regierungskurs gemeinsam mit der SPD fortzusetzen. Das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt nannte Merz jedoch eine Bewährungsprobe für die Koalition.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.