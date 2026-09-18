Medienbericht
Merz und Klingbeil beraten mit Vertretern der Länder über Entlastung bei Kraftstoffpreisen

Angesichts der hohen Kraftstoffpreise beraten Vertreter von Bund und Ländern einem Bericht zufolge über mögliche Entlastungen.

    Eine Benzinpreis-Anzeige an einer Tankstelle zeigt Mitte September 2026 die Preise für Diesel, Super und V-Power an.
    Beratungen über Entlastungen von hohen Benzinpreisen (picture alliance / ABBfoto / HANSI HAMBURG)
    Teilnehmer seien neben Bundeskanzler Merz und Bundesfinanzminister Klingbeil die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, berichtet das Portal "Table.Briefings". Auch die Fraktionschefs der Koalition würden sich austauschen.
    Derzeit gibt es verschiedene Vorschläge. Die SPD fordert einen Preisdeckel. Bundeswirtschaftsministerin Reiche plädiert für einen Steuerrabatt. Zudem schlägt sie Direktzahlungen an Geringverdiener vor. Bundesfinanzminister Klingbeil setzt sich für eine Übergewinnsteuer auf EU-Ebene ein. Unionsfraktionschef Frei hält eine Entscheidung über Entlastungen bis Anfang Oktober für machbar.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.