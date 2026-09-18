Teilnehmer seien neben Bundeskanzler Merz und Bundesfinanzminister Klingbeil die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, berichtet das Portal "Table.Briefings". Auch die Fraktionschefs der Koalition würden sich austauschen.
Derzeit gibt es verschiedene Vorschläge. Die SPD fordert einen Preisdeckel. Bundeswirtschaftsministerin Reiche plädiert für einen Steuerrabatt. Zudem schlägt sie Direktzahlungen an Geringverdiener vor. Bundesfinanzminister Klingbeil setzt sich für eine Übergewinnsteuer auf EU-Ebene ein. Unionsfraktionschef Frei hält eine Entscheidung über Entlastungen bis Anfang Oktober für machbar.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.