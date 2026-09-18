Diplomatie

Merz und Trump holen abgesagtes Telefonat nach. (imago / CHROMORANGE )

Regierungssprecher Kornelius sagte, bei dem Gespräch sei es um die nächsten Schritte zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gegangen. Merz habe die Verabschiedung von Sanktionen gegen Russland durch den US-Kongress gewürdigt.

Eigentlich war das Telefonat anlässlich des Jahrestages der Anschläge vom 11. September geplant gewesen. Die Bundesregierung sagte das Telefonat aber ohne Angaben von Gründen ab und verschob es. Unmittelbar davor hatte Trump den Wahlerfolg der laut Landesverfassungsschutz gesichert rechtsextremen AfD in Sachsen-Anhalt gewürdigt. Die Bundesregierung hatte die Äußerungen kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.