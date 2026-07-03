Regierungssprecher Kornelius berichtete aus einem entsprechenden Telefonat des Bundeskanzlers mit US-Präsident Trump. Die NATO werde "europäischer, damit sie transatlantisch bleiben" könne, habe Merz argumentiert. Das Thema wird auf dem bevorstehenden NATO-Gipfeltreffen nächsten Dienstag in Ankara behandelt werden.
Merz gratulierte Trump außerdem zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika. In dem Telefonat habe der Bundeskanzler die "besondere Verbundenheit zwischen Deutschen und Amerikanern unterstrichen, teilte der Regierungssprecher mit.
Die USA feiern an diesem Wochenende den 250. Jahrestag der Unabhängigkeit - unter anderem mit Paraden, Volksfesten und Feuerwerken.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.