Kanzler-Reise

Bundeskanzler Merz (Archivbild) reist in die Golfregion (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Michael Kappeler)

Solche Partnerschaften seien mehr denn je notwendig in einer Zeit, in der zunehmend Großmächte die Politik bestimmten, erklärte Merz zum Auftakt seiner Reise auf die Arabische Halbinsel. Der CDU-Vorsitzende traf sich am Abend zunächst in Riad mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman. Der Monarch war 2018 unter anderem von den USA für den Mord an dem Journalisten Khashoggi im Generalkonsulat in Istanbul mitverantwortlich gemacht worden.

Der Kanzler wird seine Reise in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation heute mit Besuchen in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.