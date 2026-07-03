Schwarz-Rot

Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Merz (CDU) (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Im ersten Teil habe man sich im Koalitionsausschuss zunächst auf eine Ausweitung der Sonntags-Öffnungszeiten für Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken verständigt, sagte der CDU-Vorsitzende dem ARD-Fernsehen. Zugleich betonte er, dass die Union ihre Forderung nach einer Flexibilisierung der ‌Arbeitszeiten nicht ⁠aufgegeben habe. Über diesen zweiten Teil werde man mit den Sozialdemokraten im Herbst sprechen. Die Union will die tägliche Höchstarbeitszeit ⁠von acht Stunden durch eine wöchentliche ersetzen, was die SPD bislang ablehnt.

Die schwarz-rote Koalition hatte gestern ein 34 Punkte umfassendes Reformpaket vorgestellt, um Deutschland aus der Wirtschaftskrise zu führen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.