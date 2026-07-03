Schwarz-Rot

Im ersten Teil habe man sich im Koalitionsausschuss zunächst auf eine Ausweitung der Sonntags-Öffnungszeiten für Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken verständigt, sagte der CDU-Vorsitzende dem ARD-Fernsehen. Zugleich betonte er, dass die Union ihre Forderung nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten nicht aufgegeben habe. Über diesen zweiten Teil werde man mit den Sozialdemokraten im Herbst sprechen. Die Union will die tägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden durch eine wöchentliche ersetzen, was die SPD bislang ablehnt.
Die schwarz-rote Koalition hatte gestern ein 34 Punkte umfassendes Reformpaket vorgestellt, um Deutschland aus der Wirtschaftskrise zu führen.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.