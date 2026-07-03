Niedersachsen

Das Messegelände in Hannover (picture alliance / Geisler-Fotopress / Ulrich Stamm)

Das teilte ein Sprecher des Betreibers, der Deutschen Messe AG, mit. Wie genau das Gelände in Zukunft aussehen soll, werde in den kommenden Monaten entschieden. Das Areal im Süden der niedersächsischen Landeshauptstadt umfasst rund 450.000 Quadratmeter und ist eines der größten Messegelände der Welt.

Die Deutsche Messe rechnet für das laufende Jahr mit einem Verlust von rund 25 Millionen Euro. Zu der größten Veranstaltung auf dem Gelände, der Hannover Messe, waren in diesem Jahr deutlich weniger Besucher gekommen als in den Vorjahren. Die weltweit größte Industrieschau soll daher um einen Tag verkürzt werden.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.