Australien

Eine Person erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen, zwei weitere wurden in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach im Westen der Stadt in einer stark frequentierten Fußgängerzone. Der Angreifer flüchtete anschließend zu Fuß, wurde kurze Zeit später jedoch festgenommen. Er soll wegen kleinerer Delikte bereits polizeibekannt gewesen sein. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.
Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.