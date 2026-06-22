Fußball-WM

Argentiniens Spieler Lionel Messi beim WM-Spiel gegen Österreich (picture alliance / newscom / CHRISTIAN BRUNSKILL)

Gefahr droht Messi aber noch von Kylian Mbappé. Der Franzose kommt vor dem Spiel gegen Irak auf 14 WM-Tore. Mbappé ist elf Jahre jünger und hat wohl mindestens noch ein weiteres Turnier vor sich, während Messi seine sechste und letzte Weltmeisterschaft spielt. Der Weltmeister-Kapitän wird in zwei Tagen 39 Jahre alt.

Auch einen anderen Rekord stellte Ausnahmekönner Messi ein: In sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen jeweils getroffen zu haben, war laut FIFA zuvor nur dem Franzosen Just Fontaine und dem Brasilianer Jairzinho gelungen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.