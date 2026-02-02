Streit um Öllieferungen

Mexikos Präsidentin Claudia Scheinbaum (AFP / ALFREDO ESTRELLA)

Man werde noch in dieser Woche unter anderem Lebensmittel auf die Karibikinsel schicken, teilte Sheinbaum mit. Ihre Regierung versuche zudem auf diplomatischem Weg, die Lieferung von Öl aus humanitären Gründen zu ermöglichen. US-Präsident Trump hat Mexiko und anderen Ländern, die das sozialistische Kuba mit Erdöl beliefern, mit Strafzöllen gedroht. Die USA haben außerdem alle Treibstofflieferungen aus Venezuela an das Land unterbunden.

Aufgrund der Blockade der USA kommt es auf Kuba seit Monaten immer wieder zu flächendeckenden Stromausfällen. Das Land befindet sich in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.