Fußball-WM

Jorge Sanchez (Mexiko, links) und Seol Young-Woo (Südkorea) im Zweikampf (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Martin Zabala)

Kanada schlug Katar in Vancouver mit 6:0 und feierte damit den ersten Sieg seiner WM-Geschichte. Bereits zur Halbzeit lagen die Kanadier mit drei Toren in Führung. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Mittelfeldspieler Koné, der nach einem Foul mit einer Trage vom Rasen gebracht wurde. Er erlitt ersten Informationen zufolge einen Bruch des Unterschenkels. Nach zwei roten Karten beendete Katar die Begegnung nur mit neun Spielern.

Zuvor hatte die mexikanische Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel gegen Südkorea mit 1:0 gewonnen. Damit steht sie vorzeitig als Sieger der Gruppe A fest. Torschütze in der mexikanischen Millionenstadt Zapopan war Luis Romo.

Klarer Sieg der Schweiz, Unentschieden zwischen Tschechien und Südafrika

Bereits gestern Abend kam die Schweiz mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina dem Einzug ins Sechzehntelfinale näher. Nach Toren von Johan Manzambi vom SC Freiburg, Rubén Vargas und Kapitän Granit Xhaka stand es am Ende 4:1. Im letzten Gruppenspiel trifft die Schweiz auf das punktgleiche Team aus Kanada.

Ebenfalls am Donnerstagabend trennten sich Tschechien und Südafrika 1:1. Michal Sadílek brachte die Tschechen in Atlanta früh in Führung, Teboho Mokoena glich per Elfmeter in der 83. Minute aus. Beide Teams haben noch eine Chance auf die K.o.-Runde.

Heute Abend spielen die USA gegen Australien. Das zweite WM-Spiel des Co-Gastgebers beginnt um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Seattle. Im Anschluss trifft Schottland auf Marokko.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.