Wirtschaftskrise

Nach Angaben der mexikanischen Regierung haben die Schiffe der Marine mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter wie Milchpulver, Fleisch, Reis und Hygieneartikeln geladen.
Auf Kuba hat sich die wirtschaftliche Not durch den Stopp von Öllieferungen als Folge der US-Intervention in Venezuela verschärft. Nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Maduro durch die US-Armee Anfang Januar hatte US-Präsident Trump die venezolanischen Öllieferungen nach Kuba unterbunden.
