Gastronomie

Insgesamt 339 Betriebe haben in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers erhalten. Als neues Drei-Sterne-Restaurant wurde das "L.A. Jordan" im rheinland-pfälzischen Deidesheim in den "Guide Michelin" aufgenommen. Nach der Schließung des "Aqua" in Wolfsburg zu Jahresbeginn liegt die Gesamtzahl der Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland damit weiterhin bei zwölf. Zwei Sterne halten 48 Häuser. Für die Vergabe der Sterne kehren Tester anonym in die Restaurants ein. Geehrt wurden bei der Gala in Frankfurt ausschließlich männliche Köche. Lediglich der "Service Award" ging an Karin Weißer aus dem Restaurant "St. Benedikt" in Aachen.
Die meisten 3-Sterne-Restaurants gibt es aktuell in Frankreich mit 30, gefolgt von 20 in Japan.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.