Weltweit Ausfälle

Das Logo der E-Mail-Software Outlook von Microsoft. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andre M. Chang)

Das Unternehmen teilte mit, betroffen seien sowohl Geschäftskunden als auch Privatnutzer. Gestört seien der Login sowie der Versand und der Empfang von E-Mails. Postfächer würden außerdem nicht mehr synchronisiert.

Nach Angaben von Microsoft beruhen die Fehler auf Störungen im Serversystem des Unternehmens. Techniker seien bereits mit der Reparatur beschäftigt.

Computerfachleute rieten betroffenen Nutzern davon ab, Einstellungen am eigenen Rechner zu ändern oder die Outlook-Software neu zu installieren. Der Fehler liege allein im Serversystem von Microsoft. Der US-Konzern gab keine Prognose dazu ab, wann der E-Mail-Verkehr wieder störungsfrei funktioniert.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.