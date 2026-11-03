US-Midterms: Weichenstellung für Trumps Politik

Bei den US-Zwischenwahlen entscheidet sich, ob die Republikaner ihre knappen Mehrheiten im Kongress verteidigen können. Aber vor allem geht es darum, wie viel Spielraum Präsident Trump in den kommenden zwei Jahren noch haben wird.

    Das US-Kapitol, Sitz von Repräsentantenhaus und Senat in Washington vor herbstlichem Laub.
    Im prächtigen Kapitolgebäude aus Marmor in Washington befinden sich die beiden Kongress-Kammern - noch haben die Republikaner dort die Mehrheit (picture alliance / dts-Agentur)
    Steigende Lebenshaltungskosten und der Streit über die Einwanderung: Diese Themen prägen den Wahlkampf vor den US-Zwischenwahlen. Viele Bürger sind unzufrieden mit der Politik von Präsident Donald Trump und seiner Partei, den Republikanern. Kritiker Trumps sprechen von einer „Schicksalswahl“ und hoffen auf Zugewinne der Demokraten im Kongress, die ein politisches Gegengewicht zum Präsidenten schaffen könnten.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Experten erwarten jedoch keine größeren Verschiebungen zugunsten der einen oder anderen Partei. Entscheidend dürfte sein, wem es besser gelingt, eigene Anhänger zur Stimmabgabe zu bewegen.
    Der Kongress: Mögliches Gegengewicht zum Präsidenten
    Midterms in Trumps zweiter Amtszeit: Eine Schicksalswahl?
    Senat und Repräsentantenhaus: Wo die Mehrheiten im Kongress kippen könnten

    Der Kongress: Mögliches Gegengewicht zum Präsidenten

    Auch wenn bei den Midterms nicht der Präsident gewählt wird, gelten sie als wichtige Bewertung seiner Politik.
    Der Ausgang der Zwischenwahlen entscheidet zudem darüber, wie viel politischen Spielraum Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Jahren haben wird. Ohne Mehrheit im Kongress lassen sich größere politische Vorhaben nur schwer durchsetzen. Den Republikanern droht jedoch der Verlust ihrer knappen Mehrheiten. Die Zustimmung für Donald Trump liegt Umfragen zufolge derzeit bei 31 Prozent, ein Allzeittief.
    Das hell erleuchtete Kapitol hebt sich vor einem dramatisch roten Abendhimmel ab.
    Das hell erleuchtete Kapitol hebt sich vor einem dramatisch roten Abendhimmel ab.

    Midterms: Macht der Kongress Donald Trump zur Lame Duck?

    92:27 Minuten31.10.2026
    US-Präsident Donald Trump (li.) steht neben dem Senatskandidaten seiner Partei für Texas, Ken Paxton, an einem Rednerpult bei einer Wahlkampfveranstaltung zu den Midterms 2026. Beide lächeln.
    US-Präsident Donald Trump (li.) steht neben dem Senatskandidaten seiner Partei für Texas, Ken Paxton, an einem Rednerpult bei einer Wahlkampfveranstaltung zu den Midterms 2026. Beide lächeln.

    Vor den US-Midterms: Trumps ambivalente Rolle für seine Partei
    Starke Untersicht auf Donald Trump, der gestikulierend in ein Mikrofon spricht.
    Starke Untersicht auf Donald Trump, der gestikulierend in ein Mikrofon spricht.

    Der Trump-Faktor - Wie der US-Präsident den Midterms-Wahlkampf prägt

    18:57 Minuten29.10.2026
    Erringen die Demokraten tatsächlich eine Mehrheit in einer oder beiden Kongresskammern, könnten sie Trumps Regierung stärker kontrollieren. Zu ihren Möglichkeiten zählten parlamentarische Untersuchungen, Vorladungen von Regierungsbeamten unter Eid und sogar die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten.
    Blick auf das Capitol, das im Dunkeln angeleuchtet ist
    Blick auf das Capitol, das im Dunkeln angeleuchtet ist

    Midterms: Demokraten hoffen auf Mehrheit im Repräsentantenhaus

    12:37 Minuten03.11.2026
    Die Midterms finden jeweils etwa zur Halbzeit der vierjährigen Amtszeit eines US-Präsidenten statt. Historisch betrachtet verliert die Partei des Präsidenten dabei häufig Sitze im Kongress. Es wird mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet.

    Midterms in Trumps zweiter Amtszeit: Eine Schicksalswahl?

    Die Midterms gelten in Trumps zweiter Amtszeit als besonders bedeutend. Kritiker des Präsidenten warnen vor einer Schwächung demokratischer Institutionen und sprechen von einer “Schicksalswahl”. Sie verweisen unter anderem auf den Abbau von Bundesbehörden, das Vorgehen gegen politische Gegner und die Migrationspolitik der Regierung unter Trump. Das Vertrauen der US-Bürger in politische Institutionen wie den Kongress ist laut Umfragen jüngst stark gesunken.
    Die Anerkennung von Wahlergebnissen und der friedliche Machtwechsel gehören traditionell zur politischen Kultur der USA. Donald Trump hat mit dieser Tradition jedoch gebrochen: Er stellte nach seiner Wahlniederlage im November 2020 die Rechtmäßigkeit des Ergebnisses infrage und sprach von Wahlbetrug.
    Dass inzwischen darüber diskutiert wird, ob ein Präsident ein Wahlergebnis anerkennt, zeigt nach Ansicht des Historikers Volker Depkat, wie stark demokratische Prozesse und Institutionen in den USA bereits beschädigt sind.

    Senat und Repräsentantenhaus: Wo die Mehrheiten im Kongress kippen könnten

    Die Republikaner haben derzeit in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Im Repräsentantenhaus fällt sie für die Partei Trumps allerdings knapp aus: Von 435 Sitzen sind derzeit 218 in republikanischer Hand.
    Ein Latino mit mexikanischer und US-Flagge auf einer Straße in Los Angeles
    Ein Latino mit mexikanischer und US-Flagge auf einer Straße in Los Angeles

    Midterms in den USA: Wie Latinos die Wahlen entscheiden könnten
    Das US-Kapitol am Abend. Im Vordergrund laufen Passanten durchs Bild.
    Das US-Kapitol am Abend. Im Vordergrund laufen Passanten durchs Bild.

    Midterms in den USA – Die Gerrymandering-Falle

    30:28 Minuten11.10.2026
    Im Senat sieht es anders aus. Hier kommen die Republikaner auf 53 Sitze, die Demokraten auf 47. Für eine Mehrheit müssten die Demokraten mindestens 51 Sitze gewinnen. Bei Abstimmungen im Senat mit einem Patt von 50 zu 50 Stimmen entscheidet die Stimme des Vizepräsidenten. Derzeit ist das der Republikaner J. D. Vance.

    Wer im US-Kongress vertreten ist

    Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Bei den Zwischenwahlen werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze neu gewählt. Während im Senat jeder Bundesstaat unabhängig von seiner Größe durch zwei Senatoren vertreten wird, richtet sich die Zahl der Abgeordneten im Repräsentantenhaus nach der Bevölkerungszahl der einzelnen Staaten.
    Radiobeitrag: Volker Depkat / Onlinetext: Catherine Shelton, dpa, rtrd