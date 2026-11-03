Im prächtigen Kapitolgebäude aus Marmor in Washington befinden sich die beiden Kongress-Kammern - noch haben die Republikaner dort die Mehrheit (picture alliance / dts-Agentur)

Steigende Lebenshaltungskosten und der Streit über die Einwanderung: Diese Themen prägen den Wahlkampf vor den US-Zwischenwahlen. Viele Bürger sind unzufrieden mit der Politik von Präsident Donald Trump und seiner Partei, den Republikanern. Kritiker Trumps sprechen von einer „Schicksalswahl“ und hoffen auf Zugewinne der Demokraten im Kongress, die ein politisches Gegengewicht zum Präsidenten schaffen könnten.

Experten erwarten jedoch keine größeren Verschiebungen zugunsten der einen oder anderen Partei. Entscheidend dürfte sein, wem es besser gelingt, eigene Anhänger zur Stimmabgabe zu bewegen.

Auch wenn bei den Midterms nicht der Präsident gewählt wird, gelten sie als wichtige Bewertung seiner Politik.

Der Ausgang der Zwischenwahlen entscheidet zudem darüber, wie viel politischen Spielraum Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Jahren haben wird. Ohne Mehrheit im Kongress lassen sich größere politische Vorhaben nur schwer durchsetzen. Den Republikanern droht jedoch der Verlust ihrer knappen Mehrheiten. Die Zustimmung für Donald Trump liegt Umfragen zufolge derzeit bei 31 Prozent, ein Allzeittief.

Erringen die Demokraten tatsächlich eine Mehrheit in einer oder beiden Kongresskammern, könnten sie Trumps Regierung stärker kontrollieren. Zu ihren Möglichkeiten zählten parlamentarische Untersuchungen, Vorladungen von Regierungsbeamten unter Eid und sogar die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten.

Die Midterms finden jeweils etwa zur Halbzeit der vierjährigen Amtszeit eines US-Präsidenten statt. Historisch betrachtet verliert die Partei des Präsidenten dabei häufig Sitze im Kongress. Es wird mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet.

Die Midterms gelten in Trumps zweiter Amtszeit als besonders bedeutend. Kritiker des Präsidenten warnen vor einer Schwächung demokratischer Institutionen und sprechen von einer “Schicksalswahl”. Sie verweisen unter anderem auf den Abbau von Bundesbehörden, das Vorgehen gegen politische Gegner und die Migrationspolitik der Regierung unter Trump. Das Vertrauen der US-Bürger in politische Institutionen wie den Kongress ist laut Umfragen jüngst stark gesunken.

Die Anerkennung von Wahlergebnissen und der friedliche Machtwechsel gehören traditionell zur politischen Kultur der USA. Donald Trump hat mit dieser Tradition jedoch gebrochen: Er stellte nach seiner Wahlniederlage im November 2020 die Rechtmäßigkeit des Ergebnisses infrage und sprach von Wahlbetrug.

Dass inzwischen darüber diskutiert wird, ob ein Präsident ein Wahlergebnis anerkennt, zeigt nach Ansicht des Historikers Volker Depkat, wie stark demokratische Prozesse und Institutionen in den USA bereits beschädigt sind.

Die Republikaner haben derzeit in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Im Repräsentantenhaus fällt sie für die Partei Trumps allerdings knapp aus: Von 435 Sitzen sind derzeit 218 in republikanischer Hand.

Im Senat sieht es anders aus. Hier kommen die Republikaner auf 53 Sitze, die Demokraten auf 47. Für eine Mehrheit müssten die Demokraten mindestens 51 Sitze gewinnen. Bei Abstimmungen im Senat mit einem Patt von 50 zu 50 Stimmen entscheidet die Stimme des Vizepräsidenten. Derzeit ist das der Republikaner J. D. Vance.

Wer im US-Kongress vertreten ist Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Bei den Zwischenwahlen werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze neu gewählt. Während im Senat jeder Bundesstaat unabhängig von seiner Größe durch zwei Senatoren vertreten wird, richtet sich die Zahl der Abgeordneten im Repräsentantenhaus nach der Bevölkerungszahl der einzelnen Staaten.

Radiobeitrag: Volker Depkat / Onlinetext: Catherine Shelton, dpa, rtrd