New York
Mieten für eine Million Wohnungen werden eingefroren

In der für ihre hohen Lebenskosten bekannten US-Metropole New York werden die Mieten von rund einer Million Wohnungen eingefroren.

    Mehrere Wohnhäuser in New York mit den typischen Leitern an der Fassade
    Die Mieten in New York sind extrem hoch. (picture alliance / Sipa USA / Robyn Stevens Brody)
    Dies beschloss das für die Mietregulierung dieser Wohnungen zuständige Gremium. Laut der Entscheidung des "Rent Guidelines Board" dürfen ab Oktober bei einer Vertragsverlängerung die Mieten nicht erhöht werden. Die Entscheidung gilt als Erfolg für Bürgermeister Mamdani. Der linksgerichtete Politiker hatte sein Amt im Januar mit dem Versprechen angetreten, das Leben in der 8,5-Millionen-Einwohner-Metropole erschwinglicher zu machen.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.