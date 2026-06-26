Dies beschloss das für die Mietregulierung dieser Wohnungen zuständige Gremium. Laut der Entscheidung des "Rent Guidelines Board" dürfen ab Oktober bei einer Vertragsverlängerung die Mieten nicht erhöht werden. Die Entscheidung gilt als Erfolg für Bürgermeister Mamdani. Der linksgerichtete Politiker hatte sein Amt im Januar mit dem Versprechen angetreten, das Leben in der 8,5-Millionen-Einwohner-Metropole erschwinglicher zu machen.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.