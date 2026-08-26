Sachsen-Anhalt

Migranten in Magdeburg schließen Geschäfte aus Protest gegen Rassismus

In Magdeburg wollen Gewerbetreibende mit Migrationsgeschichte heute für mehrere Stunden ihre Geschäfte schließen und so ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung setzen. Nach Angaben des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt, der die Aktion unterstützt, wollen sich rund 100 Inhaber beteiligen.